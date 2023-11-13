Не локомотив, а тормоз: Недвижимость в Армении скоро буквально никто не сможет покупать

Глава компании "Биржа недвижимости" Артём Прибыльский считает, что квартиры в республике из-за стихийно возникшего ранее спроса подорожали настолько, что находятся в неадекватном соотношении с состоянием армянской экономики и с зарплатамиЭксперт в сфере недвижимости заявил, что цены на дома и квартиры в Армении, и так высокие сейчас, продолжат расти в обозримой перспективе.