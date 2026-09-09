Режим повышенной готовности ввели в пяти округах Кузбасса из-за медведей

Режим повышенной готовности ввели в пяти округах Кемеровской области из-за нашествия медведей. Об этом 9 сентября сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко.
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