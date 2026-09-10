Прокуратура Твери сообщила: годовалый ребенок выпал из окна

В Твери 10 сентября 2026 года годовалая девочка погибла, выпав из окна пятого этажа. Происшествие произошло на проспекте Николая Корыткова.
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