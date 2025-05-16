Украинка шантажом заставила мужа шпионить в ЛНР

В ЛНР задержали гражданина Украины, который шпионил в пользу ВСУ. Как рассказали в УФСБ России, житель города Рубежное собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ на территории республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии