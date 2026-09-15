Фитнес-тренер Перев рассказал о значении активности для офисников

Фитнес-тренер Сергей Перев подчеркнул значимость регулярной физической активности для офисных работников, чтобы компенсировать последствия сидячего образа жизни.
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