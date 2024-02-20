А вас предупреждали

Виталий Кирпиченко

Автор в желании угодить русским, нагородил чёрт знает чего. Разрушитель всего -- и не более! русский человек?! В качестве примера: сколько зла и вреда принёс фашизм СССР, а русские солдаты, воины, в поверженной Германии не сводили счёты. Они из своего котла кормили жителей. "Камрад, дай зупу" -- просили голодные дети русского солдата. В Афганистане, кроме БД, строили школы и больницы, лечили больных тоже советские люди. И как результат -- в ГДР многие переживали разрыв с Россией в горбачёвско-ельцинский период, и Афган не проклинает шурави... И не надо пустого пафоса, надо больше добрых дел!