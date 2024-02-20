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Свежие комментарии

А вас предупреждали

А вас предупреждали

Виктор Анисимов  Русским просто надоело быть наивными варварами и добрыми дурачками, которых можно легко обмануть, и потом посмеяться над ними.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Автор в желании угодить русским, нагородил чёрт знает чего. Разрушитель всего -- и не более! русский человек?! В качестве примера: сколько зла и вреда принёс фашизм СССР, а русские солдаты, воины, в поверженной Германии не сводили счёты. Они из своего котла кормили жителей. &quot;Камрад, дай зупу&quot; -- просили голодные дети русского солдата. В Афганистане, кроме БД, строили школы и больницы, лечили больных тоже советские люди. И как результат -- в ГДР многие переживали разрыв с Россией в горбачёвско-ельцинский период, и Афган не проклинает шурави... И не надо пустого пафоса, надо больше добрых дел!
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11 час.
slava biryukoff
Всё верно,только слово &quot;варвары&quot; надо было взять в ковычки...
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8 час.
ВН
Владимир Никитин
Верно написано! Поддерживаю! Зае..ли!!! Пора за всё ответить! Может хоть после пизд..лей война лет на 100 затихнет! &quot;Даже мёртвых бойтесь нас! Не воюйте с РУССКИМИ!&quot;
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3 час.

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