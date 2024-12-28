Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга подарил детям Алчевска 8,5 тыс. сюрпризов

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вручил 8,5 тысячи подарков детям в Алчевске ЛНР. Делегация из Вологодской области посетила образовательные учреждения, а чемпион Европы по кикбоксингу Владимир Жильцов провел мастер-класс для юных жителей.