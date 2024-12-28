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Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга подарил детям Алчевска 8,5 тыс. сюрпризов

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга подарил детям Алчевска 8,5 тыс. сюрпризов

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вручил 8,5 тысячи подарков детям в Алчевске ЛНР. Делегация из Вологодской области посетила образовательные учреждения, а чемпион Европы по кикбоксингу Владимир Жильцов провел мастер-класс для юных жителей.

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