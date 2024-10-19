НАТО на Чёрном море: от англосаксов до Турции и Португалии, вне срока давности

Среди объектов, который киевский режим собирается взять под прицел в соответствии с т. н. «секретной» частью пресловутого «плана победы» Зеленского, – Крымский мост, база Черноморского флота в Новороссийские и командный пункт недалеко от Сочи.
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