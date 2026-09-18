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Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября

Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября

На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в районе кольца окружения. Противник пытается прорваться на усиление, но российские войска методично уничтожают эти группы.

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