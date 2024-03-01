Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

Кратко и понятно. Очередной предвыборный пи@дёж. Мог бы и не напрягаться, всё равно выберем. Нам просто деваться некуда. Все остальные варианты ещё хуже.

лл

лина любимцева

О многом сказал президент, но не сказал об утечке капиталов из России за рубеж. КАК ТЕКЛИ, ТАК И ТЕКУТ!! Или олигархи в России неприкасаемые?