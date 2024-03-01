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  • лина любимцева
    О многом сказал президент, но не сказал об утечке капиталов из России за рубеж. КАК ТЕКЛИ, ТАК И ТЕКУТ!! Или олигархи...Блиц-заметки на п...
  • Раскольников
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Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

Кримсон Дайджест 1. В качестве реверанса желающим «мобилизационной экономики» и прочих простых, понятных и неправильных решений в послании Путина фигурирует только постройка ледокола «Сталинград» (я не против, пусть порадуются).

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Комментарии
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Раскольников
Кратко и понятно. Очередной предвыборный пи@дёж. Мог бы и не напрягаться, всё равно выберем. Нам просто деваться некуда. Все остальные варианты ещё хуже.
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8 час.
лл
лина любимцева
О многом сказал президент, но не сказал об утечке капиталов из России за рубеж. КАК ТЕКЛИ, ТАК И ТЕКУТ!! Или олигархи в России  неприкасаемые?
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1 час.

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