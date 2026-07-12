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Санкции Запада превратили российских миллиардеров в патриотов поневоле

Санкции Запада превратили российских миллиардеров в патриотов поневоле

Запад скармливал своему обывателю миф о том, что санкционные ограничения и аресты суперъяхт вот-вот разорвут в клочья финансовую базу российского крупного капитала, спровоцировав пресловутый «бунт миллиардеров».

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