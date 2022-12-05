ФОТО: ЗЕЛЕНСКИЙ ВСЁ ПРОВАЛИЛ: ВСУ МОГУТ НЕ ДОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ Как считает политолог Семён Багдасаров, обескровленные ВСУ могут не дожить до весны из-за хотелок президента Украины Владимира Зеленского, который требует организовать зимнее наступление.