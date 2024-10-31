В тройной аварии на калужской трассе пострадал юный водитель

Накануне, 30 октября, в четвертом часу дня, на 10-м километре трассы Белоусово-Серпухов, в Жуковском районе, произошло тройное ДТПНакануне, 30 октября, в четвертом часу дня, на 10-м километре трассы Белоусово-Серпухов, в Жуковском районе, произошло тройное ДТП.
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