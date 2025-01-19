Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    ГЕРОЙ РОССИИ❤️надо давать ему💯Господи Храни его🙏ТАСС: Медик "Ахма...
  • Вад Кук
    И что теперь он извиниться перед нами нагадить легко подтереть трудноАлиев хамил. Росс...
  • Василий Васильев
    Есть более простое объяснение. При клинической смерти сужаются капилляры мозга и начинаются видения, которые при анал...Ужас и экстаз: Не...

На Дону внедрят QR-коды для жалоб в общественном транспорте

На Дону внедрят QR-коды для жалоб в общественном транспорте

После происшествия в автобусе Ростова во всём регионе появятся QR-коды для отправки жалоб.В Ростовской области внедрили новую технологию, которая позволит жителям региона оперативно сообщать о проблемах с транспортом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх