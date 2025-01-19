На Дону внедрят QR-коды для жалоб в общественном транспорте

После происшествия в автобусе Ростова во всём регионе появятся QR-коды для отправки жалоб.В Ростовской области внедрили новую технологию, которая позволит жителям региона оперативно сообщать о проблемах с транспортом.
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