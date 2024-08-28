Пилотов ВСУ накрыли вместе с инструкторами, а в Черном море сожгли военные вышки Украины: Карта специальной военной операции на Украине на 28 августа 2024 года Юлия СоколоваВ водах Черного моря, восточнее острова Змеиный, российские ВКС совершили успешный ракетный удар по украинским газовым платформам.
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