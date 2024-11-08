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Мадуро назвал Путина звездой мировой политики

Мадуро назвал Путина звездой мировой политики

Российский президент Владимир Путин является звездой международной политики, заявил лидер Венесуэлы Николас Мадуро на заседании двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня, говоря о прошедшем в Казани саммите БРИКС.

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