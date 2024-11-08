Мадуро назвал Путина звездой мировой политики

Российский президент Владимир Путин является звездой международной политики, заявил лидер Венесуэлы Николас Мадуро на заседании двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня, говоря о прошедшем в Казани саммите БРИКС.
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