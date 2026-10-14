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Царьград

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"Капризная, непредсказуемая держава": Послание Трампа Украине теперь предельно ясно - The Atlantic

"Капризная, непредсказуемая держава": Послание Трампа Украине теперь предельно ясно - The Atlantic

За последние 72 часа Дональд Трамп разрушил многолетние основы американской политики и фактически поставил Украину перед угрозой капитуляции.

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