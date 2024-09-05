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Врачи назвали продукт, который улучшает настроение и общее самочувствие

Врачи назвали продукт, который улучшает настроение и общее самочувствие

Но их следует употреблять правильно.Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что лимоны, апельсины и грейпфруты могут поднять настроение и улучшить общее самочувствие, особенно если человек резко меняет свой рацион.

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