Врачи назвали продукт, который улучшает настроение и общее самочувствие

Но их следует употреблять правильно.Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что лимоны, апельсины и грейпфруты могут поднять настроение и улучшить общее самочувствие, особенно если человек резко меняет свой рацион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии