Честное сравнение танков Leopard 2 c Т-90М «Прорыв-3»: двигатель, скорость и другие характеристики Сегодня

Святогор Князев

Давайте скажем прямо -автор дебил! Во-первых передёргивает во-вторых врет! И в-третьих не понимает, или что более вероятно - скрывает, причинно-следственную связь! Отсюда главный вывод - ВРАГ! А врага на поле боя уничтожают! Поэтому наши танки в бою это танки, а западные "передовые" просто цели! И результаты боёв тому подтверждение! А слушать всяких безграмотных якобы "аналитиков" себе дороже!