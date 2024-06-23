МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Я
    Борщевика в тайге нет.На заимке у Агафь...
  • Eduard
    Я так скажу:"США сделали и распространили короновирус,а Европа сделала от него прививку,что бы "своих" лечить! Как ви..."Нам кололи пусты...
  • Lora Некрасова
    И что дальше? Поговорили и забыли."Тут можно всё": ...

Честное сравнение танков Leopard 2 c Т-90М «Прорыв-3»: двигатель, скорость и другие характеристики Сегодня

Честное сравнение танков Leopard 2 c Т-90М «Прорыв-3»: двигатель, скорость и другие характеристики Сегодня

Т-90М заслуженно называют основным боевым танком российской армии. Машина стала настоящей легендой и сейчас выпускается в версии «Прорыв-3».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святогор Князев
Давайте скажем прямо -автор дебил! Во-первых передёргивает во-вторых врет! И в-третьих не понимает, или что более вероятно - скрывает, причинно-следственную связь! Отсюда главный вывод - ВРАГ! А врага на поле боя уничтожают! Поэтому наши танки в бою это танки, а западные &quot;передовые&quot; просто цели! И результаты боёв тому подтверждение! А слушать всяких безграмотных якобы &quot;аналитиков&quot; себе дороже!
Ответить
12 час.
Игорь Рыжих
БПЛА надо запрещать-это оружие террористов🤬
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх