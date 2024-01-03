Буланова рассказала о знакомстве с родителями молодого мужа

Татьяна Буланова впервые поделилась деталями знакомства с родителями своего молодого мужа. Оказалось, что певица нервничала, осознавая, что родители могут одобрить их разницу в возрасте, но, к ее удивлению, все оказалось гораздо лучше, чем она ожидала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии