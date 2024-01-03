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Буланова рассказала о знакомстве с родителями молодого мужа

Буланова рассказала о знакомстве с родителями молодого мужа

Татьяна Буланова впервые поделилась деталями знакомства с родителями  своего молодого мужа. Оказалось, что певица нервничала, осознавая, что родители могут одобрить их разницу в возрасте, но, к ее удивлению, все оказалось гораздо лучше, чем она ожидала.

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