Буланова рассказала о знакомстве с родителями молодого мужа

Татьяна Буланова впервые поделилась деталями знакомства с родителями своего молодого мужа. Оказалось, что певица нервничала, осознавая, что родители могут одобрить их разницу в возрасте, но, к ее удивлению, все оказалось гораздо лучше, чем она ожидала.