Как ездить на личном автомобиле, не покупая его?

ВТБ Лизинг является также официальным финансовым оператором сервиса подписки Land Rover Mobility. Программа предоставляет возможность клиентам ВТБ Лизинг получить машину в пользование на срок от одного до двух лет без первоначального взноса.
ВТБ Лизинг является также официальным финансовым оператором сервиса подписки Land Rover Mobility. Программа предоставляет возможность клиентам ВТБ Лизинг получить машину в пользование на срок от одного до двух лет без первоначального взноса.
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