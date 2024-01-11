Стильный камин для дома из брусков своими руками

Готовые искусственные камины стоят внушительную сумму. Однако нет ничего сложного в том, чтобы сделать его своими руками! Немного материалов, фантазии и времени, и у вас будет камин ничем не хуже магазинного.
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