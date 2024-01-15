В Киеве признали трудности с содержанием американских истребителей F-16

Содержание американских истребителей F-16 Украине станет непростой задачей для Украины.ИА REX В перспективе Киев рассчитывает перевести воздушные силы ВСУ исключительно на истребители и вертолёты западного производства, добавил Игнат.
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