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Слуцкий о 2:0 с «Родиной»: «С каждой игрой «Рубин» будет прибавлять, надеюсь»

Главный тренер «Рубина» подвел итоги матча 1-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:0). – В первом тайме, несмотря на то, что в команде опытные игроки, многое не получалось.

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