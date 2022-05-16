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Клейменов об 1:1 с «Зенитом»: «Хотелось сатисфакцию получить, но она пока отложена»

Кирилл Клейменов оценил ничью «Спартака» с «Зенитом» (1:1). Член совета директоров красно-белых высказался после матча 29-го тура РПЛ.

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