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В Австралии нашли «капсулу времени» с вещами старше 50 тысяч лет

В Австралии нашли «капсулу времени» с вещами старше 50 тысяч лет

В Австралии нашли «капсулу времени» с артефактами старше 50 тысяч лет.Остров Барроу, расположенный в 60 километрах от Пилбары в Западной Австралии, когда-то был холмом, возвышающимся над обширным побережьем.

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