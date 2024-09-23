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Укро-философ: Должен уже кто-то выйти и сказать, что мы проиграли

Укро-философ: Должен уже кто-то выйти и сказать, что мы проиграли

Политнавигатор Для настоящего прекращения войны украинские политики сначала должны признаться, что привели страну к поражению.

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Комментарии
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Леонид Руси
В огороде бузина, а Киеве дядько... Чтобы побеждать, нужно быть на стороне Бога, а не Сатаны... А кастрюлеголовые выбрали Сатану... и поэтому Бог их покарал и карать будет всегда как взбксивнихся недоумков
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3 час.
М
Мария
Наркошибздик очищает территорию под Израиль. Неужели хохлы это не понимают? Соц. опросы показывают, что не понимают. Совсем без ума.
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3 час.
ВераВерная
Они ещё какие-то варианты просчитывают...На свихнувшемся хуторе нормальных не осталось, это точно.
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3 час.

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