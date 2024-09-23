Укро-философ: Должен уже кто-то выйти и сказать, что мы проиграли

Леонид Руси

В огороде бузина, а Киеве дядько... Чтобы побеждать, нужно быть на стороне Бога, а не Сатаны... А кастрюлеголовые выбрали Сатану... и поэтому Бог их покарал и карать будет всегда как взбксивнихся недоумков