Все самое смешное в советских номерах «Крокодила»: февраль 1980–1985 гг.

Юмор, который мы не потеряли! Вот ведь столько времени прошло, но почему до сих пор так смешно-то, а? фото: соцсетиВремя от времени, когда хочется лезть на стенку, мы лезем на самую дальнюю полку, стряхиваем песок с себя и пыль с архива журнала «Крокодил».