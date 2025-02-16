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Все самое смешное в советских номерах «Крокодила»: февраль 1980–1985 гг.

Все самое смешное в советских номерах «Крокодила»: февраль 1980–1985 гг.

Юмор, который мы не потеряли! Вот ведь столько времени прошло, но почему до сих пор так смешно-то, а? фото: соцсетиВремя от времени, когда хочется лезть на стенку, мы лезем на самую дальнюю полку, стряхиваем песок с себя и пыль с архива журнала «Крокодил».

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