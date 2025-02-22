Сергунина: Столичные волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах

Акция «Улицы героев» начнется в Москве 23 февраля. Дважды в месяц вплоть до 9 мая волонтеры будут рассказывать о защитниках Отечества, в честь которых названы те или иные места в городе, и раздавать письма-треугольники с информацией о них.
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