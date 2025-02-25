Депутат Даванков: Образование врачей должно быть исключительно очным

Практику получения медиками образования онлайн необходимо прекратить. Об этом заявил зампредседателя Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков в ходе пресс-подхода 25 февраля.
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