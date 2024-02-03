Глава МИД Польши Сикорский: Удары США в Ираке и Сирии стали результатом игры прокси Ирана

Глава Министерства иностранных дел Польши Радек Сикорский выступил с заявлением о том, что ответные удары Соединенных Штатов Америки по связанным с Ираном объектам, расположенным на территории Ирака и Сирии, оказались результатом «игры с огнем» иранских прокси.