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В Шымкенте за прошедшие сутки выявили 246 новых случаев КВИ

В Шымкенте за прошедшие сутки выявили 246 новых случаев КВИ

За прошедшие сутки зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 798, в городе Алматы – 491, в городе Шымкенте – 246, в Акмолинской области – 108, в Актюбинской области – 104, в Алматинской области – 118, в Атырауской области – 160, в ВКО – 80, в Жамбылской области – 43, в ЗКО – 198, в Карагандинской области – 325, в Костанайской области – 53, в Кызылординской области – 50, в Мангистауской области – 137, в Павлодарской области – 130, в СКО – 40, в Туркестанской области – 49.

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