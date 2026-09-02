«Люди хотели грязи, а получили интеллектуальный разговор»: Полина Диброва неожиданно поддержала экс-мужа после его откровений Собчак

Полина Диброва поддержала экс-супруга после интервью Собчак Блогерша Полина Диброва впервые прокомментировала резонансное интервью бывшего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, которое он дал Ксении Собчак.
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