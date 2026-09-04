Владимирцы поднялись на Западную вершину Эльбруса и развернули городской флаг

Владимирцы Дмитрий Павлов и Евгений Кувшинов покорили Западную вершину Эльбруса, поднявшись на высоту 5642 метра и развернув флаг с гербом Владимира.
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