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Владимирские новости

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Владимирцы поднялись на Западную вершину Эльбруса и развернули городской флаг

Владимирцы поднялись на Западную вершину Эльбруса и развернули городской флаг

Владимирцы Дмитрий Павлов и Евгений Кувшинов покорили Западную вершину Эльбруса, поднявшись на высоту 5642 метра и развернув флаг с гербом Владимира.

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