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«Колорадо» отправил Николая Коваленко в АХЛ. У форварда 2 очка и «минус 2» в 5 играх на предсезонке НХЛ

24-летний нападающий не вошел в основной состав клуба на момент открытия сезона.  Он был отправлен в «Колорадо Иглс», как и еще 4 игрока – вратарь Адам Шил, форварды Ти Джей Тайнэн (прошел драфт отказов), Ондржей Павел и Иван Иван.

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