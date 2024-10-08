«Колорадо» отправил Николая Коваленко в АХЛ. У форварда 2 очка и «минус 2» в 5 играх на предсезонке НХЛ

24-летний нападающий не вошел в основной состав клуба на момент открытия сезона. Он был отправлен в «Колорадо Иглс», как и еще 4 игрока – вратарь Адам Шил, форварды Ти Джей Тайнэн (прошел драфт отказов), Ондржей Павел и Иван Иван.