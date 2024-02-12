"РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ": ГЛАВА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ РАН СЕРЬЁЗНО ОШИБЛАСЬ

Пульхерия Djem

Скоро, но не быстро всех этих тварей выкорчуют. процесс пошёл, просто много и других НАИВАЖНЕЙШИХ дел. Если бы не наша данность, нашим мужчинам сейчас есть ,чем заняться, этих тварей давно бы уже приглушили. Они бы не пикнули. Пользуются моментом.