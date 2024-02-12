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"РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ": ГЛАВА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ РАН СЕРЬЁЗНО ОШИБЛАСЬ

"РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ": ГЛАВА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ РАН СЕРЬЁЗНО ОШИБЛАСЬ

"РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ": ГЛАВА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ РАН СЕРЬЁЗНО ОШИБЛАСЬ На всю страну громко прозвучали слова о том, что Россия не для русских.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Чистки давно назрели.... но нынешняя власть не готова...
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17 час.
юф
юра федулов
Эта тетка совершенно обалдела, или такой родилась? И мого таких в РАН РФ?
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15 час.
Пульхерия Djem
Скоро, но не быстро всех этих тварей выкорчуют. процесс пошёл, просто много и других НАИВАЖНЕЙШИХ дел. Если бы не наша данность, нашим мужчинам сейчас есть ,чем заняться, этих тварей давно бы уже приглушили. Они бы не пикнули. Пользуются моментом.
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4 час.

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