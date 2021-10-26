Веселуха

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Знаменитый колючий шарф. В нём ходили все бати СССР. Ещё и шапка из хонорика - зато тепло

Знаменитый колючий шарф. В нём ходили все бати СССР. Ещё и шапка из хонорика - зато тепло

Степан Корольков~Хранитель маяка А мы, когда собирались гулять зимой на улицу, не выпендривались, что нам одеть.

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Людмила людмила
У меня где-то ещё и сейчас есть 😀Красный и бежевый. Махровые.Был ещё один,но в 2006г приезжал парень, сын наших знакомых из Великобритании,забрал с благодарностью и шарф и шапку норковую 😀Была зима,а он прилетел легко одетый.В наши-20 очень всё пригодилось!А они к одежде просто относятся-тепло, значит хорошо!

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