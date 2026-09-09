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Царьград

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Игорь Балынин: Маткапитал на первого ребенка увеличат в 2027

Игорь Балынин: Маткапитал на первого ребенка увеличат в 2027

В следующем году материнский капитал на первого ребенка может увеличиться на 36-51 тыс. рублей, сообщил Игорь Балынин из Финансового университета при правительстве РФ.

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