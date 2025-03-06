Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме ответили на слова Макрона о российской угрозе

В Госдуме ответили на слова Макрона о российской угрозе

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова лидера Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе для Европы, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
У этого гнусного русофоба-лягушатника и педераста Макрона явно избыток эмоций от частого секса, его просто муж затрахал....
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16 час.
Сергей Кандауров
Макро, ти ИДИОТ…???
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16 час.
Анатолий Рябенко
Времена такие. Массовое число извращенцев (особенно во Франции) ведёт к деградации человеческого общества начавшееся с Европы, которое просто физически подлежит уничтожению как в любом стаде. Это природа предусмотрела такое. Поэтому французы и рвутся на уничтожение в военных столкновениях.
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16 час.
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