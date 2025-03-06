В Госдуме ответили на слова Макрона о российской угрозе

У этого гнусного русофоба-лягушатника и педераста Макрона явно избыток эмоций от частого секса, его просто муж затрахал....

Анатолий Рябенко

Времена такие. Массовое число извращенцев (особенно во Франции) ведёт к деградации человеческого общества начавшееся с Европы, которое просто физически подлежит уничтожению как в любом стаде. Это природа предусмотрела такое. Поэтому французы и рвутся на уничтожение в военных столкновениях.