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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3+ гола было забито в 8 последних матчах «Динамо» и «Оренбурга». 1.66 – продление тренда

«Динамо» и «Оренбург» встретятся в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ. В 8 последних личных встречах команды забивали минимум по 3 мяча на двоих.

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