Британский The Economist подложил большую свинью одесским нацистам

У нацистской мрази, гуманитарно оккупировавшей Одессу, истерика. Лютый аффект и зрада. Это — реакция на статью в британском The Economist под названием «Отмена культуры в Украине» (подзаголовок — «То, что произойдет в Одессе, определит, какой страной станет Украина»).