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Головин: по программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

Головин: по программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября, ФедералПресс. Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и обсудил подготовку кадров для промышленности.

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