Си Цзиньпин подчеркнул важность высококачественной выработки 15-го пятилетнего плана

Пекин, 19 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость придерживаться научно обоснованного, демократического и законного подхода к принятию решений с тем, чтобы обеспечить высококачественную выработку следующего пятилетнего плана социально-экономического развития страны.
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