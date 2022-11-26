ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА РАССКАЗАЛА О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И КОРОЛЕВСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА.

Юмор, приколы, интересные новости и вкусные рецепты. Подписывайтесь на мою страничку в Контакте. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о личной жизни, а также об отношениях, которые, по ее мнению, должны царить в идеальной паре.