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Пятый канал

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Умерла журналистка Наташа Рей, расследовавшая дело о поле жены Макрона

Умерла журналистка Наташа Рей, расследовавшая дело о поле жены Макрона

Умерла журналистка Наташа Рей, получившая известность после публикации материалов о супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

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