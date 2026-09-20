Китай удвоил экспорт автомобилей в Россию до 688 тыс. единиц

В январе-августе Китай удвоил поставки автомобилей в Россию, достигнув объема в 688 тысяч единиц. По данным Главного таможенного управления КНР, стоимость экспорта составила $9,08 миллиарда, что в 2,2 раза больше аналогичного периода прошлого года.
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