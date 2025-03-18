МИД КНР: Военные учения в Тайваньском проливе - серьезное предупреждение для тайваньских сепаратистов

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ -- Китайские военные учения в Тайваньском проливе - это решительный ответ на иностранное попустительство и поддержку "независимости Тайваня", а также серьезное предупреждение тайваньским сепаратистским силам, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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