МИД КНР: Военные учения в Тайваньском проливе - серьезное предупреждение для тайваньских сепаратистов

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ -- Китайские военные учения в Тайваньском проливе - это решительный ответ на иностранное попустительство и поддержку "независимости Тайваня", а также серьезное предупреждение тайваньским сепаратистским силам, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.