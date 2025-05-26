Какой-то укурок совершал непотребные движения с православным крестом, а девица с покоцанной наколками физиономией обещала "обос…ть иконы

sorsw Отсутствие школьного воспитания и жёсткого наказания приносят свои результаты... Надежда только, что повзрослеют, поедут в какую-нибудь малайзию, а там их за наркоту повесят. Вот их могила и исправит...

Елена Наказание должно быть суровое от государства, но ещё страшнее наказание от Всевышнего!