Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Какой-то укурок совершал непотребные движения с православным крестом, а девица с покоцанной наколками физиономией обещала "обос…ть иконы

Какой-то укурок совершал непотребные движения с православным крестом, а девица с покоцанной наколками физиономией обещала "обос…ть иконы

Русский Колоколъ Надругавшиеся над крестом наркоблогеры из Балашихи – это медийный проект Сценарии, техническая поддержка, продвижение и деньги – все указывает на то, что детишки "играют в андеграунд" под заказ.

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Комментарии
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sorsw
Отсутствие школьного воспитания и жёсткого наказания приносят свои результаты... Надежда только, что повзрослеют, поедут в какую-нибудь малайзию, а там их за наркоту повесят. Вот их могила и исправит...
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5 час.
Елена
Наказание должно быть суровое от государства, но ещё страшнее наказание от Всевышнего!
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4 час.
Леонид Руси
Это что... В Пиндосии 30 храмов Сатаны легально существуют... Демоны в людей вселяются, особенно в наркоманов, и это уже не люди
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2 час.
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