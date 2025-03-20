В Карагандинской области пресекли хищение почти на 500 млн тенге

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает корреспондент ekaraganda.
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