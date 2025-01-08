Депутат Журова заявила, что Трамп способен донести до Украины позицию России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова заявила, что избранный президент США Дональд Трамп способен передать украинскому руководству позицию России по условиям завершения конфликта.
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